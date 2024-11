Kucharski nie mógł się powstrzymać. Dosadnie ws. kontuzji Lewandowskiego

Reprezentacja Polski w piłce nożnej w dwóch nadchodzących meczach Ligi Narodów nie będzie mogła liczyć na swojego kapitana, Roberta Lewandowskiego . 36-letni snajper doznał bolesnej kontuzji kręgosłupa podczas meczu hiszpańskiej ekstraklasy z Realem Sociedad , która wykluczyła go z gry na co najmniej dziesięć dni.

"Oglądałem cały mecz i też nic niepokojącego nie widziałem Co było nie tak? Zawsze mi się wydaje, że kontuzje odczuwane po meczu są trochę dziwne. Robert ma 36 lat, pewnie go te plecy pobolewają. Ale jakby to były dwa mecze o tytuł mistrza świata, to nie przyjechałby na zgrupowanie? Chce sobie troszeczkę odpuścić, troszeczkę się podleczyć. Jego sprawa. Rozumiem go, bo nie można w tym wieku grać wszystkiego od A do Z i nie mieć żadnych dolegliwości zdrowotnych. Musimy sobie radzić bez Roberta. Wielkiej kontuzji nie ma i wszyscy o tym doskonale wiemy. Nie mówię, że Robert udaje. Ale trudno mi uwierzyć, że ktoś kończy mecz w 90. minucie i ma tak wielką kontuzję, że nie może grać " - stwierdził.