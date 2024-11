Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że Robert Lewandowski nie weźmie udziału w listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, przygotowującej się do meczów Ligi Narodów UEFA z Portugalią oraz Szkocją. Powodem absencji kapitana drużyny narodowej jest uraz pleców, którego doznał w ligowym meczu przeciwko Realowi Sociedad, wykluczający go z gry na około dziesięć dni

Reprezentacja Polski. Taras Romanczuk zabrał głos ws. braku Roberta Lewandowskiego

Po czym wystawił Robertowi Lewandowskiemu piękną laurkę: - Jeżeli na zgrupowanie nie przyjeżdża najlepszy napastnik świata, który robi ogromne liczby w Barcelonie, to jest to duża strata dla zespołu. To kapitan, lider i pewnie jeden z najlepszych piłkarzy w historii piłki. Na pewno będzie nam go bardzo brakowało.