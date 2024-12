Okres świąteczno-noworoczny to czas podsumowań - także w świecie sportu. Pod dogłębną analizą ekspertów znaleźli się w ostatnich dniach między innymi piłkarze. Zwłaszcza, że niektóre rozgrywki, jak La Liga czy Bundesliga, zostały wstrzymane aż do nowego roku. Jest to więc dobry pretekst, by wydać pierwsze osądy, dotyczące wydarzeń z pierwszej części sezonu 2024/25.