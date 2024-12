Co więcej, każdy z nich otrzymał bardzo wysokie pensje, które niekoniecznie odpowiadały temu, co prezentowali na boisku. Po wielu latach te zbyt drogie ruchy odbijają się na klubie z Katalonii. Wedle przepisów finansowych hiszpańskiej La Liga ekipa z północy Hiszpanii nie może dokonywać swobodnie transferów. "Blaugrana" musi stosować się do zasady 3:1, co oznacza, że na każde wydane euro musi poświadczyć trzema zarobionymi, aby więc dokonać transferu za 50 milionów euro, musi zarobić aż 150 milionów euro.