Aż huczy w Barcelonie, Lewandowski pominięty. Niewiarygodne, 29 goli to za mało

W tym sezonie sytuacja się jednak zmieniła. Przyjście Hansiego Flicka sprawiło, że Lewandowski odblokował się kolejny raz w swojej karierze. Nasz gwiazdor znów gra na poziomie, który pozwala mu na walkę o tytuł najlepszego napastnika na świecie. Dzieje się dokładnie to, na co liczyli kibice "Blaugrany". Właśnie zmiana szkoleniowca miała bowiem sprawić, że "Lewy" ponownie będzie jednym tchem wymieniany obok Viniciusa Juniora, Kyliana Mbappe czy Erlinga Haalanda.

Znów zabrakło miejsca dla Lewandowskiego. Kolejny cios

Na napastnika analitycy "wybrali" bowiem Antoine'a Griezmanna, który znalazł się tam z łączną notą 7.44. Co ciekawe, w tej jedenastce widzimy Raphinhę, który poprzedni sezon miał podobny do tego w wykonaniu Lewandowskiego. Co więcej, Brazylijczyk jest drugim piłkarzem pod względem noty. Lepiej za cały rok oceniono jedynie Jude'a Bellinghama, który ma łączną notę 7.75. Z "Blaugrany" do składu wybrano jeszcze także Lamine'a Yamala.