Od sezonu 2001/02 nie zdarzyło się, by zwycięzca Złotego Buta był graczem innej ligi niż jednej z najlepszych pięciu w Europie (LaLiga, Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A). W tej kampanii także nie należy się spodziewać przełamania tej serii. Co prawda w czołówce jest Viktor Gyokeres ze Sportingu CP, a triumfatorem 22 lata temu był Mario Jardel właśnie z tego klubu, to jednak TOP5 ekstraklas Starego Kontynentu ma mnożnik goli na punkty wynoszący 2. Primeira Liga jest jedną z lig pozycji 6-21, przez co ma współczynnik 1,5.

