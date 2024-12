Kolega z Barcelony ujawnia, jaki naprawdę jest Lewandowski. Nie pozostawił złudzeń

FC Barcelona po sobotnim potknięciu w starciu z Realem Betis (2:2 ) szybko, bo już w środę, stanęła przed szansą na rehabilitację. "Duma Katalonii" w szóstej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów zmierzyła się na wyjeździe z Borussią Dortmund , a starcie na Signal Iduna Park zapowiadało się szczególnie ekscytująco dla fanów Roberta Lewandowskiego - Polak wrócił bowiem do miasta, w którym spędził cztery lata.

"Lewy" nie pokazał się jednak z dobrej strony i zaliczył dość bezbarwny występ, a Hansi Flick ściągnął go z boiska w 71. minucie. Polaka zastąpił Ferran Torres, który później dwukrotnie wpisał się na listę strzelców i został bohaterem Barcelony.

"Duma Katalonii" wygrała 3:2 i zapisała na swoim koncie kolejne cenne punkty. "Świetne zwycięstwo dzisiejszego wieczoru, zabieramy trzy punkty do domu" - napisał później na Instagramie Lewandowski.

Robert Lewandowski chwalony przez kolegę z FC Barcelona

Wprawdzie Lewandowski w środę nie błysnął, ale i tak ma za sobą bardzo udane tygodnie. W La Liga strzelił już 16 bramek w 16 meczach , do tego dorzucił siedem trafień w Lidze Mistrzów. I ma mocną pozycję w drużynie, o czym świadczą słowa Marca Casado.

Hiszpański pomocnik w rozmowie z Canal+ Sport został zapytany o to, czy Lewandowski w czymś mu pomógł. W odpowiedzi 21-latek najpierw pochwalił umiejętności 36-latka.

Robert na boisku to piłkarz klasy światowej. To jedna z najlepszych "dziewiątek" w ostatnich dziesięciu latach. Daje nam mnóstwo na boisku

Casado ujawnił też, jaki Lewandowski jest poza boiskiem. "W szatni dba o to, by panowała dobra atmosfera. Świetnie się dogadujemy, często żartujemy, a Robert pomaga mi we wszystkim" - zadeklarował.