Hansi Flick wprost o hiszpańskich sędziach. Nie wahał się

Arbiter spotkania Betis - FC Barcelona do podjęcia decyzji potrzebował wideoweryfikacji. A że wszystko rozgrywało się w ostatnich minutach spotkania, sytuacja była napięta. Gdy sędzia Muniz Ruiz wskazał na jedenasty metr, Flick nie zawahał się pokazać swojego niezadowolenia . Trudno jednak stwierdzić, aby Niemiec zrobił coś, co zasługiwało na czerwoną kartkę, a mimo wszystko taką karę zobaczył. Barcelona odwoływała się od kartki, ale nieskutecznie.

"Zobaczyłem kartkę i muszę przemyśleć swoje zachowanie. Ale jedyne, co proszę, to aby sędziowie podejmowali takie same decyzje również w stosunku do innych trenerów i ich asystentów. Muszą pokazać, że decydują tak samo w stosunku do wszystkich, a nie tylko w stronę Barcelony" - powiedział szkoleniowiec.