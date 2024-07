Zwrot akcji ws. Kubicy. Sędziowie wkroczyli do akcji, Polak ma powody do radości

Seria European Le Mans Series oficjalnie jest już za półmetkiem . Specjaliści od wyścigów długodystansowych w pierwszy weekend lipca rywalizowali na Imoli znanej z goszczenia między innymi Formuły 1. Tegoroczna rywalizacja najszybszych zawodników globu stała zresztą na bardzo wysokim poziomie. Max Verstappen co prawda zgodnie z przewidywaniami sięgnął po zasłużony triumf, ale do końca musiał uważać na szybkiego Lando Norrisa. Brytyjczyk na metę wpadł zaledwie 0,725 sekundy za obecnym mistrzem świata i liderem klasyfikacji generalnej .

Na podobne emocje liczyli kibice zgromadzeni na trybunach 7 lipca. Czy się zawiedli? Zdecydowanie nie. Popis dał Robert Kubica. Polak nie błysnął w kwalifikacjach, bo nie znalazł się w czołowej piątce. W wyścigu już jednak imponował wzorowym tempem. Gdy oddawał samochód ostatniemu na zmianie Louisowi Deletrazowi, załoga Autumn Oaks Racing by TF Sport znajdowała się na czele stawki . Zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki. Szwajcar niestety spuścił z tonu, w końcówce stracił pozycję lidera na rzecz rywala z Panis Racing i to Francuzi jako pierwsi zobaczyli flagę w szachownicę .

Sędziowie nie mieli litości. Dotkliwa kara dla triumfatorów, skorzystał Kubica

W kraju nad Wisłą zapanowało rozczarowanie. Autumn Oaks Racing by TF Sport walczy w końcu o triumf w klasyfikacji generalnej i znajduje się w górnych rejonach, więc każde "oczko" jest na wagę złota. Smutek nagle zamienił się jednak w nadzieję, że jeszcze w niedzielę mogą być powody do świętowania. Zwycięzcy znaleźli się pod lupą sędziów za zbyt wczesne przyspieszenie podczas neutralizacji . Analiza odpowiednich materiałów trochę się przeciągała. W końcu nadszedł długo wyczekiwany komunikat.

Jest on bezwzględny dla Francuzów i jednocześnie szczęśliwy dla "polskiego" teamu. Osoby odpowiedzialne za decyzję nie były pobłażliwe i dodały do końcowego rezultatu zespołu #65 aż 35 sekund. Spowodowało to przesunięcia w klasyfikacji wyścigu. Na czele w oficjalnych wynikach uplasowała się dzięki temu załoga Roberta Kubicy. Ponadto na najniższym stopniu podium znalazł się Inter Europol Competition, ścigający się pod biało-czerwoną flagą.