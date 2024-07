Po meczach Polaków palił się ze wstydu. "Mówiłem, że nie rozumiem"

Aktualnie polscy piłkarze spędzają czas na wakacjach, za co są ostro krytykowani w sieci. Oberwało się już Kamilowi Grosickiemu i Robertowi Lewandowskiemu, a swoje grosze do całej sprawy dodał również Zbigniew Boniek. Wiele osób wciąż nie może pogodzić się z tym, jak Biało-Czerwoni zaprezentowali się na organizowanym przez Niemców turnieju.

Komornicki ocenił mecze Polaków na Euro

Ryszard Komornicki to jeden z najlepszych w tej chwili polskich szkoleniowców. Były reprezentant Polski wyjechał do Szwajcarii i to właśnie tam trenuje kolejne kluby. Z bliska obserwował też rozwój aktualnego selekcjonera Szwajcarii, Murata Yakina. Nie mógł nie śledzić tego, co działo się na Euro 2024. Był pełen podziwu dla reprezentacji kraju, w którym teraz żyje, ale dla Polaków nie miał tylu ciepłych słów.

"Nie chce się wymądrzać. To zostawiam tym wszystkim ekspertom, ale nie mogę już słuchać o wysokim pressingu, graniu piłką. To piękne słowa, ale nijak się mają do tego, co drużyna robiła na boisku" - mówił w rozmowie z portalem sport.fakt.pl. Widać, jak bardzo był zmęczony tym, co widział w telewizji.

Ryszard Komornicki docenił tylko jednego piłkarza

"Zachwycano się postawą Polaków w meczu z Holandią. A prawda jest taka, że zepchnęliśmy rywali do obrony może przez cztery, pięć minut w trakcie całego meczu. Poza tym to przeciwnicy zdecydowanie dominowali. Gdyby nie Wojciech Szczęsny to skończyłoby się na 5:1 dla Holandii. Denerwuje mnie, że dziś wystarczy, żeby zawodnik strzelił gola i dwa razy uderzył w słupek, a już dostaje powołanie do kadry" - wyjaśniał wzburzony szkoleniowiec. Reklama

Pytał się, dlaczego nie wykorzystany został w ogóle potencjał Roberta Lewandowskiego. Wyznał też, że gdy czasem sąsiedzi pytają go o to, dlaczego Polacy znów tak szybko pakują manatki, to "chował uszy po sobie i mówił, że nie rozumie dialektu, w którym pytający się do niego zwraca".

Wojciech Szczęsny / IMAGO/Luca Diliberto/IPA Sport / ipa-a/Imago Sport and News/East / East News