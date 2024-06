Robert Lewandowski swoje, a Didier Deschamps swoje

34-letni Wojciech Szczęsny sposobi się do tego, aby wraz z zakończeniem Euro pożegnać się z drużyną narodową, 36-letni Kamil Grosicki zrobił to już w poniedziałek, a jego rówieśnik Lewandowski także był "podejrzewany" o to, że porażka na niemieckich boiskach może rychło przyspieszyć jego decyzję. Nic bardziej mylnego, w rozmowie z UEFA TV Lewandowski jasno powiedział, że taki krok byłby na obecną chwilę pochopny . Nie zamierza kiedyś żałować, że się pospieszył, dlatego wciąż chce być jednym z motorów napędowych reprezentacji Polski.

Didier Deschamps przestrzega Francuzów. "Polska będzie zmotywowana"

- To może być jego ostatni mecz - wypalił Deschamps. Ciekawe jaką minę miałby Lewandowski, słysząc te rewelacje z ust byłego kapitana reprezentacji Francji, z którą jako piłkarz sięgnął po mistrzostwo świata w 1998 i mistrzostwo Europy w 2000 roku. Po tym wstępie z szacunkiem odniósł się do zespołu Michała Probierza.

- Zawsze należy zachować ostrożność. Polacy zagrali bardzo dobry mecz z Holandią, w precyzyjnym systemie. Czy będą to ci sami zawodnicy? Nawet jeśli stawką dla nich już nie jest wywalczenie kwalifikacji, to wiem bardzo dobrze, że Polska będzie zmotywowana i będzie chciała rozegrać przeciwko nam jak najlepszy mecz z wyraźnym ożywieniem, co pozwali im być niebezpiecznymi na boisku. Grają głównie w trzyosobowym bloku obronnym, z zawodnikami na wahadłach. To odróżniający się przeciwnik - ocenił 55-latek naszą kadrę.