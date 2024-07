Kamil Grosicki padł ofiarą hejterów. Wulgarne wiadomości pod wpisem piłkarza na Instagramie

Kamil Grosicki kilka dni temu pochwalił się w sieci fotką z wakacji, na które wybrał się wraz z rodziną. Na reakcję kibiców nie trzeba było długo czekać. Komplementy i słowa uznania szybko zostały jednak przyćmione przez... falę krytycznych, a często nawet wulgarnych komentarzy. "Wakacje po czym??? Ten człowiek nie nadaje się do kadry, jakaś pomyłka. I jeszcze takie zdjęcia", "3 mecze i wakacje... jak wam nie wstyd wrzucać fotki nawet podczas gdy inne nacje płaczą po odpadnięciu z Euro...", "Wstydził bym się taką fotę dodać po tym co pokazaliście", “Ale wy wszyscy jesteście kon****mi. Byliście najgorszą drużyną na całym turnieju gdybyś miał ćwierć mózgu Grosicki to byś darował sobie te fotki cymbale" - lamentowali w komentarzach hejterzy. Tego typu wiadomości pod wpisem "Grosika" było znacznie więcej, jednak większość z nich nie nadaje się nawet do cytowania.