Zbigniew Boniek zgromił polskich piłkarzy. "Zezłomował 3/4 polskiej piłki"

Zbigniew Boniek nie może już dłużej patrzeć na to, co dzieje się w polskiej piłce. Były szef PZPN i reprezentant Polski nie był zadowolony z wyniku Biało-Czerwonych na Euro, co jasno dał do zrozumienia w kolejnym wpisie w mediach społecznościowych. Zgromił w nim polskich piłkarzy, wypominając im wakacje. W komentarzach pojawiły się opinie, że w ten sposób "zezłomował 3/4 polskiej piłki". Mocne słowa.