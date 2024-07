Zaskakujący finał Euro? Ekspert ogłasza. "Oj, będzie się działo"

O meczu Austria - Turcja: To było kapitalne spotkanie. Największą bronią Austriaków jest pressing, ale już w pierwszej minucie ten argument został wyrzucony do kosza, ponieważ stracili bramkę i musieli prowadzić grę. A tak grać nie lubią, wolą oddać piłkę i dlatego mieli duże problemy. Taktycznie Turcy rozgryźli rywali, do tego bramkarz uratował ich interwencją w ostatniej akcji. Pomnik w Stambule już może sobie postawić.

Reklama