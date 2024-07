Polak wielką gwiazdą, co za wieści o piłkarzu. Jasny sygnał dla Probierza po Euro

Mateusz Bogusz błyszczy w MLS. Polak otrzymał prestiżowy tytuł

Wszystko to w łącznie pięciu spotkaniach, z których zdecydowanie największe wrażenie robi to najnowsze w wykonaniu 22-letniego zawodnika Los Angeles FC - przeciwko Colorado Rapids zaliczył on hat-tricka, co stało się wybornym wręcz zwieńczeniem ostatnich tygodni.