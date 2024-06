Rusin nieźle podsumowała Lewandowskiego i spółkę. Pójdzie im w pięty

Kinga Rusin jest miłośniczką sportu

Od czasu do czasu zabiera głos w ważnych sprawach i komentuje bieżące wydarzenia. A że na tapecie obecnie są mistrzostwa Europy w piłce nożnej , to postanowiła wyrazić swoje odczucia względem tych rozgrywek i gry naszych piłkarzy.

Ale nie tylko tego dotyczył jej post. Rusin postanowiła odnieść się do gry naszych reprezentantów w piłce nożnej na Euro. Podobnie jak wielu kibiców, nie ma najlepszego zdania w tym temacie, co wyraziła dość ironicznie.

Rusin zawstydza polskich piłkarzy

Nie ma wątpliwości do faktu, że Euro 2024 nie było najszczęśliwsze dla naszej drużyny narodowej. Już po drugim meczu w fazie grupowej wiadomo było, że nie mamy matematycznych szans na przejście dalej. Wprawdzie w meczu z Francją nasi reprezentanci zaprezentowali się dość przyzwoicie, jednak to nie wystarczyło, by w oczach Kingi Rusin zyskali uznanie.