Lewandowski podzielił się swoją radością. W komentarzach rozpętało się piekło

Robert Lewandowski wrócił już do rodziny i po Euro ma okazję na to, by spędzić więcej czasu z bliskimi. W mediach społecznościowych podzielił się swoim zdjęciem z wakacji. Znajdują się na nim również jego córki. Radosny kapitan reprezentacji Polski podzielił się swoją radością, ale w odpowiedzi na to w komentarzach rozpętało się prawdziwe piekło. Polscy kibice nie mogą mu tego zapomnieć, nie po Euro 2024.