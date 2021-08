Tokio 2020. Włodzimierz Zawadzki dla Interii: Decyzję podejmę do końca roku. Wideo WIDEO |

Nie wiem, czy po dwóch imprezach, które czekają nas jeszcze w tym roku, w tym mistrzostwach świata, będę w dalszym ciągu trenerem Tadeusza Michalika. Decyzję podejmę do końca roku. Nie wiem też, czy Polski Związek Zapasów nie będzie chciał również innego trenera. Ja w sporcie jestem już od bardzo dawna, być może zawieszę buty na kołku. Chciałbym w końcu więcej czasu poświęcić rodzinie - powiedział Interii tuż po przylocie do kraju z igrzysk olimpijskich w Tokio Włodzimierz Zawadzki, złoty medalista igrzysk w Atlancie w 1996 roku i trener Tadeusza Michalika, brązowego medalisty w zapasach z Tokio w kategorii do 97 kg.