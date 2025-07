Barcelona zadziwiła transferem. 10 milionów straty, a potem wieści o... Termalice

Ówczesna "Barca" nie wyglądała z pewnością na klub, który potrzebował wielkich rewolucji kadrowych - mimo to jednak "Blaugrana" podczas okienka przed kampanią 09/10 postarała się o parę wzmocnień. Wielkim hitem - który ostatecznie jednak nie spełnił do końca pokładanych w nim oczekiwań - było pozyskanie Zlatana Ibrahimovicia z Interu, którego wykupiono za 46 mln euro, dorzucając do transakcji kartę zawodniczą Samuela Eto'o, któremu było nie po drodze z Guardiolą.

Z zespołem "Narazzurrich" dobito przy tym jeszcze jednego targu - odsprzedali oni Barcelonie Maxwella, który w drużynie z Camp Nou spędził łącznie trzy lata, przechodząc następnie do PSG. Do tego dochodzi mocno zapomniany przypadek Keirrisona, wówczas 20-letniego Brazylijczyka, który po podpisaniu kontraktu był ciągle rzucany na wypożyczenia i w końcu nie doczekał się nawet debiutu w pierwszej drużynie. Najbarwniejszy był jednak inny przypadek .

Niestety w Hiszpanii Czyhrynskiemu ostatecznie nie poszło dobrze - w sezonie 2009/2010 rozegrał łącznie 14 spotkań (12 w Primera Division, dwa w Pucharze Króla) i choć początkowo dostawał szanse liczące nawet po 90 min w kolejnych potyczkach, to z czasem znalazł się on na klubowym marginesie. Trudno było mu rywalizować z Carlesem Puyolem czy Gerardem Pique, którzy byli u szczytu swych karier, czy też starym wyjadaczem Rafaelem Marquezem.

Z powrotem wśród "Górników" obrońca przebywał przez pięć kolejnych lat - potem zaś dołączył on na krótko do nieistniejącego już obecnie zespołu FK Dnipro, a w 2016 roku znów zdecydował się spróbować swoich sił za granicą, tym razem w Grecji.

Jeśli nawet jednak doszło tu do jakichś negocjacji, to okazały się one nieskuteczne - już we wrześniu 2021 r. Dmytro Czyhrynski trafił do AO Ionikos, a więc pozostał w Grecji. Dwa lata później kończył już karierę w... zespole z Doniecka.