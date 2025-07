Fortuna na koncie Igi Świątek. Wimbledon dołożył niewiele. Prawdziwa przepaść

Iga Świątek jest perfekcjonistką. Polka od zawsze powtarza, że jej celem jest być najlepszą na świecie. Właśnie z takim założeniem pracę z naszą gwiazdą kilka lat temu rozpoczął Tomasz Wiktorowski, który otwarcie stwierdził, że chce wprowadzić raszyniankę na tenisowy szczyt. To się zdecydowanie udało. W kwietniu 2022 roku Świątek pierwszy raz w historii zobaczyła przy swoim nazwisku numer jeden w rankingu WTA.

Wszelkie wyśmienite wyniki sportowe wiążą się oczywiście także z odpowiednimi gratyfikacjami finansowymi. Polka w swojej karierze zarobiła już naprawdę dużo. Wystarczy powiedzieć, że w wieku 24 lat plasuje się na ósmym miejscu w historycznej tabeli najlepiej zarabiających tenisistek i do drugiej Venus Williams traci nieco ponad sześć milionów dolarów. Przed startem tegorocznego Wimbledonu Świątek tylko na kortach zarobiła dokładnie 36 473 498 dolarów.

Zdecydowanie największa część tych zarobków pochodzi z turniejów rangi Wielkiego Szlema, które Świątek wygrała pięć razy. Jest to dokładnie 15 681 098 dolarów, a więc 43%, a mówimy o ledwie czterech turniejach w trakcie roku. Największy udział w zarobkach tenisowych Świątek ma oczywiście French Open, które Polka wygrała cztery razy. Świątek jak na razie na kortach Rolanda Garrosa zarobiła dokładnie 9 581 966 dolarów, co stanowi aż 61% udziału w wypłatach z Wielkich Szlemów.

Zdecydowanie najgorzej pod tym względem wypada rzecz jasna Wimbledon. Polka jak na razie nie była w stanie znaleźć odpowiedniego porozumienia z londyńską trawą. Jej najlepszym wynikiem w All England Club pozostaje ćwierćfinał z 2023 roku. To sprawia, że pieniądze zarobione na kortach w Londynie są niczym, przy tym, o czym napisaliśmy wyżej. Podchodząc do Wimbledonu w tym sezonie Świątek wcześniej z Londynu "wywiozła" ledwie 1 018 708 dolarów.