Jej finałową rywalką w Londynie była Szwajcarka Leonie Kung. Polka pokonała ją 6:4, 6:2 i spełniła swoje pierwsze wielkie marzenie. Jeszcze wtedy nie wiedziała, że to tylko etap na drodze do miana pierwszej rakiety świata .

W konfrontacji z Kung polska tenisistka zademonstrowała wszystko to, czego w ostatnim czasie oczekiwali od niej eksperci. Nie złamała się na korcie mentalnie w chwilach kryzysu . Pokazała różnorodność zagrań, nie ograniczając się do "strzelania" w stronę rywalki z okolic linii końcowej. Przedkładała technikę uderzenia nad siłę. I momentami była w tym finezja.

Po siedmiu latach atuty z tamtego spotkania niełatwo u Igi dostrzec. Mankamenty? Są trudne do zatuszowania. Brak odporności na stres, gra oparta głównie na sile uderzenia, a przez to tenis jednowymiarowy - coraz łatwiejszy do rozszyfrowania dla rywalek.