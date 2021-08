Tokio 2020. Białoruś twierdzi, że wspominany sportowiec jest „emocjonalny i psychiczny” Wideo WIDEO |

Białoruski Komitet Olimpijski twierdzi, że odsunął Krystsinę Tsimanousk od udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio z powodu złego "stanu emocjonalno-psychicznego". Ona sama twierdzi, że nie badał jej lekarz, a władze sportowe próbują zmusić ją do powrotu na Białoruś. Tsimanouskaya kilka dni temu skrytykowała swoich trenerów za to, że z powodu ich zaniedbań do igrzysk nie dopuszczono trzech białoruskich biegaczek, a ona sama została zapisana do udziału w sztafecie 4x400 m, choć biega na 200 m.



W niedzielę sportsmenka poinformowała, że jej opiekunowie próbują zmusić ją do powrotu na Białoruś. Z lotniska w Tokio lekkoatletka zaapelowała o pomoc i zgłosiła się na policję. Zapowiedziała, że zamierza prosić o azyl w Europie – poinformowało Euroradio.



02.08. Paryż (PAP) - Byłoby zaszczytem, gdyby Europa przyznała azyl polityczny białoruskiej lekkoatletce Krystsinie Tsimanouskay - powiedział w poniedziałek francuski minister ds. europejskich Clement Beaune.