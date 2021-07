Tokio 2020. Anna Krupka: Chcemy jak najczęściej słyszeć Mazurka Dąbrowskiego. Wideo WIDEO |

Gratuluję wszystkim sportowcom, którzy jadą do Tokio. Samo uzyskanie kwalifikacji to już ogromny sukces. Teraz będziemy trzymać kciuki, żeby w Tokio jak najczęściej był grany Mazurek Dąbrowskiego i żebyśmy mogli widzieć biało-czerwoną flagę na jak najwyższym maszcie. To będzie wasz sukces, ale to jest dzisiaj nam wszystkim Polakom bardzo potrzebne - powiedziała podczas ślubowania olimpijskiego polskich sportowców sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Anna Krupka.