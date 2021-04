Tokio 2020. Andrzej Kraśnicki: To będą nietypowe igrzyska (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki zapewnił, że kierowana przez niego organizacja jest przygotowana do tegorocznych igrzysk.

"Będą one nietypowe ze względu na obostrzenia. Kwestia zdrowia jest niezwykle ważna. Chcemy, aby sportowcy udali się do Japonii zdrowi i tacy też wrócili stamtąd" - zastrzegł.