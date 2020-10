Andrzej Kraśnicki dla Interii: Likwidacja ministerstwa sportu? To tylko same nazwy.

Likwidacja ministerstwa sportu to tak naprawdę tylko zmiana nazwy i to nie jest najistotniejsze. Mam nadzieję, że nowa formuła organizacyjna nie obniży wsparcia dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jeśli chodzi o odwołanie finału Pucharu Polski w piłce ręcznej, to decyzja była słuszna. Czy jest jeszcze szansa na organizację turnieju? Wszystko jest możliwe - mówi w rozmowie z Interią prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz prezes Związku Piłki Ręcznej Andrzej Kraśnicki.