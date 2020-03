Dramat znanej sportsmenki! Monica Aksamit nie może wrócić do USA z powodu koronawirusa. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Amerykańska szablistka polskiego pochodzenia Monica Aksamit nie może wrócić do USA z powodu koronawirusa. W Polsce przygotowywała się do turnieju kwalifikacyjnego do IO w Tokio, który ostatecznie został przełożony. Sportsmenka poinformowała o wszystkim w mediach społecznościowych.