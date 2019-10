Lekkoatletyczne MŚ. Lewandowski: To mój szósty finał i w końcu wracam z medalem. Wideo

- Najbardziej cieszę się, że to nie było szczęście, tylko pokazałem na co mnie stać. Rekord kraju plus "życiówka" to kosmos. Ten medal zaraz po przyjeździe do domu zawieszę na szyi mojej żonie. Szkoda, że nie jest złoty, bo jej należy się mistrzostwo świata - powiedział Marcin Lewandowski, który w znakomitym stylu wywalczył brązowy medal w finale biegu na 1500 metrów podczas lekkoatletycznym MŚ w Dosze.