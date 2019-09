Święty-Ersetic: Chciałabym znaleźć się w trzech finałach. Wideo

Justyna Święty-Ersetic szykuje się do prawdziwego maratonu podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze. Jeśli „Biało-Czerwoni” awansują do niedzielnego finału sztafety mieszanej 4x400 metrów, to od tej walki o medale rozpoczną się zmagania naszej gwiazdy w Katarze. Później zawodniczkę AZS AWF Katowice czekają jeszcze bieg indywidualny na 400 m oraz start w żeńskiej sztafecie 4x400 m.