Fajdek: Myślałem, że to ja mogę mieć problem, by dorównać Wojtkowi Nowickiemu. Wideo

- Nie ma u mnie szalonej radości? Mam już 30 lat i, tak jak mówisz, nie zrobiłem tego pierwszy raz. Marzyło mi się krzyknąć do kamery: „and still” i zrobiłem to do kamery. Tak, znów jestem mistrzem i przez dwa lata nikt mi tego nie zabierze. Teraz jedyne, o czym myślę, to jest medal na igrzyskach w Tokio – powiedział Paweł Fajdek, dominator w światowym rzucie młotem. Polak po raz czwarty z rzędu został mistrzem globu, nie dając rywalom żadnych szans podczas czempionatu w Katarze. To pierwsze złoto w dorobku reprezentacji, a w sumie trzeci krążek na tej imprezie. Przykrą niespodziankę sprawił drugi z naszych młociarzy Wojciech Nowicki, który zajął dopiero czwarte miejsce.