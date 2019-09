Lićwinko: Moim zdaniem mistrzynią świata zostanie Łewczenko. Wideo

Kamila Lićwinko po awansie do poniedziałkowego finału konkursu skoku wzwyż wytypowała... kandydatkę do sięgnięcia po złoty medal. – Moim zdaniem mistrzynią świata zostanie w tym roku Julija Łewczenko, ale to nie oznacza, że będę walczyła o miejsca od drugiego do dwunastego – twierdzi reprezentantka Polski, która w najlepszej próbie zaliczyła wymaganą wysokość 1,94 m.