Real Madryt do spotkania 15. kolejki z Getafe podchodził po bardzo bolesnej porażce z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. "Królewscy" w niedzielne popołudnie stanęli przed szansą odrobienia kolejnych trzech punktów w tabeli La Liga do FC Barcelona i mimo wielu osłabień, wszyscy wierzyli, że uda się to zrobić. Tak też się faktycznie stało. Zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego wygrał komfortowo 2:0, a gola na przełamanie strzelił Kylian Mbappe.