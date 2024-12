Andrzej Strejlau żegna Lucjana Brychczego. "Myślę, że będzie pomnik"

Głos w programie "Moc Futbolu" w Kanale Sportowym zabrał Andrzej Strejlau, z którym połączono się telefonicznie. - To wiadomość, która zwala z nóg. Lucjan, mając tyle lat, był w doskonałej formie. Wspominam go z dużym wzruszeniem. Miałem przyjemność pracować z nim przez dwie kadencje. Genialny piłkarz, wspaniały, skromny człowiek. Jako trener zwracał się do piłkarzy w spokojny, prosty sposób. Wspominam go bardzo ciepło - powiedział.

Brychczy był tak dobrym piłkarzem, że po meczu "Biało-Czerwonych" z Hiszpanią propozycję transferu złożył mu Real Madryt. - To był genialny zawodnik. Miał świetny drybling. Już jak był młody, to bardzo się wyróżniał i widać było, że zrobi karierę. W tamtym systemie politycznym nie było o tym mowy o przejściu do Hiszpanii. Był dobry. Jak się kogoś ściąga do Realu, to po to, żeby wzmocnić drużynę, a nie osłabić, prawda? - dodał.