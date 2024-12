Wstrząs w Hiszpanii, zaginęła gwiazda La Liga. W Madrycie zaczynają panikować

Zimą 2022 roku wydawało się, że jest już jedną nogą w Rayo Vallecano. Ostatecznie przegrał jednak walkę z czasem - dokumentów nie dostarczono na czas, a to oznaczało dla niego konieczność spędzenia przynajmniej kolejnej rundy w Barcelonie. Tyle że sztab Espanyolu postawił w związku z tym już na nim krzyżyk. Odsunięty od kadry De Tomas miał później spory problem z powrotem do formy i odzyskaniem regularności. Dość powiedzieć, że ta sytuacja doprowadziła do załamania jego kariery.

