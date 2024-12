Sensacyjne wieści ws. Szczęsnego. To może być nagły koniec. Media już ogłaszają

"Kiedy Wojciech Szczęsny w końcu zadebiutuje w barwach FC Barcelona?" - to pytanie wraca raz po raz niczym bumerang. Odpowiedzieć może na nie jedynie Hansi Flick, który na ten moment stawia sprawę jasno. W oczach niemieckiego szkoleniowca to Inaki Pena jest zdecydowanym numerem jeden i to Hiszpan co mecz staje między słupkami w bramce "Dumy Katalonii".