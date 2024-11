Wielkie poruszenie w Katalonii. Laporta zaskoczył. Ostanie słowa mówił już przez łzy

FC Barcelona ma 125 lat. Laporta nie hamował emocji. "Najlepszy stadion na 5 kontynentach"

- To 125 lat klubu, który jest czymś znacznie więcej niż klubem. Barca sprawia, że marzenia stają się rzeczywistością. Teraz marzeniem jest stadion na ponad 100 000 osób. To będzie najlepszy stadion na 5 kontynentach! - oznajmił triumfalnie, mając na myśli Spotify Camp Nou, który niebawem zostanie oddany do użytku.