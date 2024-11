Flick o składzie Barcelony przed meczem z Las Palmas. Co z Yamalem?

Hansi Flick, trener FC Barcelony, spotkał się z dziennikarzami przed sobotnim starciem z Las Palmas. Niemiec przyznał, że Lamine Yamal wrócił do treningów i jest gotowy do gry, ale decyzja o jego występie w pierwszym składzie jeszcze nie zapadła. - Wrócił i jest gotowy do gry. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy zagra w pierwszym składzie. Zobaczymy. Ale myślę, że może i zagra - zdradził.