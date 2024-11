Barcelona "zapomniała" o Lewandowskim, klub w ogniu krytyki. "Wstydźcie się"

FC Barcelona pominęła Roberta Lewandowskiego. Fani zespołu obruszeni

Dzieło to przedstawia różne postaci związane z " Barcą " na przestrzeni dziejów i wielu kibicom od razu rzuciło się w oczy, że brakuje na niej m.in. Roberta Lewandowskiego , a więc czołowej postaci FCB w ostatnich latach i jej najlepszego na ten moment strzelca. Jednocześnie nie zabrakło miejsca dla kilku innych osób będących obecnie w szeregach drużyny - Flicka, ter Stegena, de Jonga, Araujo, Raphinhy czy Lamine'a Yamala .

"Dlaczego nie ma Lewandowskiego?", "Wstydźcie się", "Skandal" - to niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się w związku z absencją Polaka. Klubowi oberwało się też za to, że Xavi Hernandez został umieszczony nieco z tyłu, w taki sposób, że wielu fanów miało wręcz kłopoty z dostrzeżeniem go.