Kiedy w końcu Wojciech Szczęsny będzie mógł zadebiutować w barwach FC Barcelona? To pytanie niczym mantrę zapewne wciąż powtarza w myślach wielu polskich fanów. Zwłaszcza tych, którym bliska jest "Duma Katalonii". Wprawdzie mogą oni podziwiać kolejne strzeleckie popisy Roberta Lewandowskiego , lecz nasz golkiper nieustannie pozostaje tylko rezerwowym. Wydawało się, że po transferze do Barcy na ławce usiądzie tylko na chwilę, a teraz ma już zapewne nawet swoje ulubione krzesełko.

FC Barcelona. Szczęsny z debiutem w Pucharze Króla? Pojawił się ostry protest

I tu dochodzimy do protestu, który padł w sprawie Polaka . Xavier Bosch - uznany dziennikarz "Mundo Deportivo" - na łamach wspomnianej gazety zaapelował, by bramkarz klasy Wojciecha Szczęsnego nie debiutował w FC Barcelona w takich okolicznościach. A przedstawiając swój punkt widzenia, użył mocnych słów i obrazu przemawiającego do wyobraźni.

I dodał: - To, czego nie można zrozumieć, to fakt, że mający taki prestiż bramkarz, który wykonuje swój "ostatni taniec" w Barcelonie, miałby zadebiutować na niewielkim, drugorzędnym boisku ze sztuczną murawą, podczas rozgrywanego przy chłodnej aurze meczu Pucharu Króla. To nie byłoby lekceważenie, ale zabranie go do rzeźni. A im szybciej Polak się rozrusza, tym lepiej.