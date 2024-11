Gorąco w szatni Barcelony. Flick stracił cierpliwość do gwiazdy, wieszczą koniec

Frenkie de Jong do FC Barcelona dołączył latem 2019 roku, kiedy to został sprowadzony z Ajaksu Amsterdam . Reprezentant Holandii miał na lata zabezpieczyć pozycję środkowego pomocnika i mówiono, że może być następcą Sergio Busquetsa. I jeśli o jakimś zawodniku można powiedzieć, że do drużyny wszedł z marszu, był nim właśnie de Jong.

De Jong na wylocie z Barcelony? Podpadł trenerowi i kolegom z drużyny

Zawodnik zmagał się z kontuzją kostki i opuścił aż 26 spotkań Barcelony. Największy niesmak wśród kibiców budziło to, że z obozu Holendra płynęło niezdecydowanie co do sposobu leczenia. A to miało przekładać się na coraz to dłuższą przerwę. W dodatku nie brakowało pogłosek, że de Jong jest najlepiej opłacanym piłkarzem Blaugrany i nie zgodził się na obniżenie pensji, gdy klub wystąpił z taką prośbą.