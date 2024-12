Kibice Barcelony po sensacyjnej porażce z Las Palmas dość jasno i dobitnie przedstawili swoje poglądy na decyzje personalne Hansiego Flicka. Spora grupa fanów jest już wściekła z powodu ślepego zaufania szkoleniowca do Inakiego Peni, który nie jest gwarantem pomiędzy słupkami. Starcie z Las Palmas było jednym z jego najsłabszych spotkań w bieżącym sezonie.

FC Barcelona. Hansi Flick nieugięty ws. Wojciecha Szczęsnego

Mimo coraz liczniejszych apeli i petycji o danie szansy na debiut Wojciechowi Szczęsnemu Niemiec zdaje się być głuchy na prośby fanów. Po porażce podkreślił, że choć Polak wykonuje świetną pracę na treningach, nie widzi potrzeby do dokonywania roszad w bramce . Mocno sfrustrowało to fanów, a zdaniem dziennikarzy także część zawodników.

Zaskoczenie w składzie Barcy na mecz z RCD Mallorca. Lewandowski posadzony na ławkę

Przed meczem Flick miał do podjęcia kilka ważnych decyzji. Spodziewano się, że do wyjściowego składu wróci Marc Casado, który odbył już karę zawieszenia za czerwoną kartkę. Największa polemika dotyczyła ostatniego miejsca w linii pomocy. Niektórzy u boku Casado i Pedriego widzieli Daniego Olmo. Inni zaś Gaviego. Ostatecznie wybór padł na starszego z Hiszpanów, co mogło zaskoczyć Roberta Lewandowskiego.