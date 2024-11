Sensacyjny zwrot akcji, jednak nie Rodri. Media: Real Madryt walczy o "wsparcie" dla Mbappe

Real Madryt zdecydował, że środek pola potrzebuje wzmocnień, a Florentio Perez gotowy jest przeznaczyć na to zwrotną kwotę. W Hiszpanii aż huczało na temat potencjalnego transferu Rodriego, jednak doszło do zwrotu akcji. Gwiazda Realu Madryt nie jest już priorytetem "Królewskich". Ci wytypowali już idealnego kandydata w postaci innego mistrza Europy. Nie oznacza to jednak, że operacja będzie łatwiejsza do przeprowadzenia.