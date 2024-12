Gdzie jest Lewandowski? To nie może być przypadek. Potwierdzają się przypuszczenia

Gorzki "hat-trick" Lewandowskiego. Trzeci plebiscyt bez Polaka w roli głównej

W przeszłości "Lewy" trafiał do takiego dream-teamu dwukrotnie. Uhonorowano go w ten sposób w latach 2020 i 2021 . Tym razem nie doczekał się nawet statusu kandydata.

Polak nie obronił w poprzednim sezonie tytułu króla strzelców La Liga . Awansował wprawdzie z drużyną narodową do Euro 2024, ale w turnieju finałowym ledwie zaznaczył swoją obecność. Świetna forma prezentowana latem i jesienią na arenie klubowej nie wystarczyła do nominacji .

Potwierdziły się przypuszczenia sceptyków, że w tym cyklu Lewandowski nie doczeka się żadnego z trzech prestiżowych wyróżnień. Wcześniej nie został uwzględniony wśród pretendentów do zdobycia Złotej Piłki magazynu "France Football" oraz do tytułu Piłkarz Roku w plebiscycie FIFA The Best.