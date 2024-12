Poruszenie w Barcelonie, Hansi Flick zaskoczył. Lewandowski się tego nie spodziewał

Hansi Flick przed trudnym wyborem. Niemiec zaskoczył składem na Leganes

Flick zapowiada walkę Barcelony z Leganes: "Będziemy walczyć do końca"

Zmiany w wyjściowym składzie Barcelony. Gwiazda defensywy na ławce

Do gry w wyjściowym składzie, przez wszystkie najpopularniejsze hiszpańskie dzienniki awizowany był również Gavi. Od czasu powrotu po kontuzji waleczny Hiszpan otrzymuje od Hansiego Flicka niewiele minut i widać, że wciąż brakuje mu rytmu. Trener zdecydował, że na ławce rywalizację z Leganes rozpocznie Pau Cubarsi. Hiszpan w ostatnich spotkaniach zaliczył kilka wpadek, a do tego był graczem bardzo mocno eksploatowanym. Jego miejsce zajął Eric Garcia.

Do kadry wrócił Ronald Araujo, który ostatnie spotkanie dla Barcy rozegrał 19 maja 2024 roku. Urugwajczyk zmagał się z poważną kontuzją i po wielu miesiącach rekonwalescencji wreszcie otrzymał zielone światło od klubowych lekarzy. Trener zdecydował, że to jeszcze nie jest odpowiedni czas, by wybiegł na murawę w podstawowej jedenastce.