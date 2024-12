Manchester City czeka na wyrok, Pep Guardiola nagle wypalił. To koniec, nie ma odwrotu

Guardiola zamknął rozdział. Nie ma na to szans

Jak się okazuje, praca w Manchesterze City będzie ostatnią na poziomie klubowym dla Hiszpana. "Nie będę zarządzał innym zespołem klubowym. Oczywiście, nie mam zamiaru w tym momencie odchodzić z Manchesteru City, ale gdy już to nadejdzie, to nie wyjadę do innego kraju, aby robić to samo, co teraz. Nie miałabym już sił... Myśl o rozpoczęciu gdzie indziej, cały proces treningowy i tak dalej... Nie, nie, nie! Może reprezentacja narodowa, ale to co innego - powiedział stanowczo Hiszpan.