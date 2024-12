Potężne trzęsienie ziemi w Manchesterze United. Klamka zapadła, wielkie gwiazdy na wylocie

Ruben Amorim błyskawicznie przekonał się, że w Manchesterze United panuje potężny "bałagan" i trzeba będzie zakasać rękawy, żeby go posprzątać. Florian Plettenberg przekazał, że Portugalczyk zamierza przeprowadzić potężną rewolucję kadrową na Old Trafford. Tym razem nie wylicza się, ile zawodników opuści "Czerwone Diabły". Przekazano za to szczegółowe informacje, których kilku graczy może czuć się pewnych pozostania.