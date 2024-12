Były piłkarz Premier League został prezydentem. Chce zbliżenia z Rosją

Manchester City nie był wówczas tak potężny jak dziś, gdy za sterem zasiada Pep Guardiola, drużyna zdobywa jedne po drugim mistrzostwa Premier League i liczy się w walce o zaszczyty Ligi Mistrzów. W drugiej połowie lat 90. XX wieku "Citizens" balansowali między Premier League, a First Division. Zdarzył się nawet spadek do Second Division - trzeci poziom rozgrywek.