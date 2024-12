Kryzys giganta trwa, potężny zwrot akcji w końcówce. Szalone derby Manchesteru

Drużyna Manchesteru United , dowodzona przez nowego trenera, Rubena Amorima, bez dwóch zdań nie chciała w niedzielę kontynuować kiepskiej passy wyników odnoszonych w Premier League - zespół z Old Trafford wszak doznał dwóch kolejnych porażek, z Arsenalem oraz Nottingham Forrest. Manchester City tymczasem szukał okazji do ostatecznego wyrwania się z szerszego załamania formy męczącego od pewnego czasu ekipę mistrzów Anglii. Właśnie w takich okolicznościach dwie słynne piłkarskie firmy stanęły naprzeciw siebie na Etihad Stadium...

Premier League Manchester City - Manchester United: Przebieg i wynik meczu derbowego

Spotkanie rozpoczęło się od sporej ostrożności obu stron i relatywnie wolnego tempa rozgrywania piłki - dla gospodarzy pierwszą naprawdę dobrą okazją na zagrożenie rywalom mógł być rzut rożny, zagrywany w 5. minucie przez Phila Fodena, ale ostatecznie "Obywatele" go przekombinowali. Zagranie De Bruyne trafił wprost w jednego z graczy MU i akcja spaliła na panewce.

Widać było jednak mimo wszystko pewien trend - to City było tą ekipą, która chciała mieć inicjatywę - okoliczności sprzyjały, bo już w 14. minucie "Czerwone Diabły" zostały osłabione po tym, jak urazu nabawił się Mason Mount, zastąpiony przez Kobbiego Mainoo.

Pięć minut później świetną szansę miał Amad Diallo, który ostatecznie huknął obok Edersona wprost w słupek. Nawet jednak gdyby strzał ten wylądował w siatce, to rezultat nie uległby zmianie - futbolista United był bowiem na spalonym, co po czasie odgwizdał arbiter.

Ekipa przyjezdna próbowała jeszcze w kolejnych minutach "kąsać", ale ostatecznie to podopieczni Pepa Guardioli otworzyli wynik . Zaczęło się od tego, że w polu karnym próbował czarować Jeremy Doku, który jednak został przyblokowany, po czym piłka wypadła za linię końcową. Podyktowany został rzut rożny, który rozegrał krótko De Bruyne. Futbolówka wróciła do Belga, a ten, będąc lekko blokowanym przez Diallo, dośrodkował wprost na głowę Josko Gvardiola, który zdobył bramkę na 1:0 .

Atmosfera się zagęściła, czego wyrazem była konfrontacja Rasmusa Hojlunda oraz Kyle'a Walkera - ostatecznie na ostudzenie emocji obaj otrzymali oni po żółtej kartce. Wkrótce potem, po pewnym zamieszaniu w "szesnastce" City , piłka wypadła za boisko tuż obok słupka bramki chronionej przez Edersona. Ostatecznie rezultat przed przerwą już się nie zmienił (choć np. Foden na sam koniec tej części widowiska "postraszył" jeszcze Onanę) - MC schodziło do szatni ze skromnym prowadzeniem.

W 53. minucie, po kolejnym rajdzie Doku, gospodarze zaczęli zamykać przeciwników na ich połowie, nieustannie szukając kawałka wolnej przestrzeni do tego, by przygotować się do ostrzału bramki. Szeregi defensywne piłkarzy Amorima były jednak wyraźnie zwarte - zdawali sobie oni sprawę, że ich sytuacja jest już na tym etapie mimo wszystko trudna.