Gigantyczne problemy wielkiego polskiego klubu. To może być jego koniec

19-krorny mistrz Polski odwołał ligowe spotkanie. Lakoniczny komunikat

Dramatyczne informacje o sytuacji Podhala Nowy Targ

- Nasza aktualna sytuacja finansowa jest też rezultatem interpretacyjnych różnic w podejściu Urzędu Skarbowego w Nowym Targu do przepisów prawa restrukturyzacyjnego. Zgodnie z naszym rozumieniem przepisów, rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego powinno automatycznie skutkować zawieszeniem egzekucji oraz odpowiednim poinformowaniem sponsorów, co miałoby na celu zabezpieczenie ich wpłat na rzecz klubu. Urząd Skarbowy przyjął jednak inną interpretację, co spowodowało nieprzekazanie odpowiednich informacji sponsorom oraz zablokowanie naszego konta bankowego, co poważnie utrudniło dostęp do kluczowych środków finansowych. W praktyce oznacza to, że sponsorzy, nieświadomi zawieszenia egzekucji, przekazują środki do Urzędu Skarbowego, zamiast bezpośrednio do klubu. Brak aktualizacji statusu konta w systemie OGNIVO nadal uniemożliwia nam pełny dostęp do rachunku bankowego i utrudnia bieżące funkcjonowanie - powiedział Majewski.