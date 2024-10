Zadyszka mistrza Polski i kolejna porażka. Nowy lider rozgrywek

Re-Plast Unia Oświęcim do piątku, 11 października, była jedynym niepokonanym zespołem w Tauron Hokej Lidze (THL ). Mało tego mistrz Polski miał na koncie komplet zwycięstw i pewnie przewodził ligowej tabeli.

Dwa dni później ekipa, która tak dobrze radzi sobie w hokejowej Lidze Mistrzów, walcząc o udział w play-off, co nie udało się do tej pory żadnej polskiej drużynie, ma na koncie dwie porażki z rzędu. Do tego straciła pierwsze miejsce w tabeli THL.