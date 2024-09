Ucieczka trenera i próba ratowania sytuacji w klubie

Zawodnicy podpisali kontrakty tutaj pod obietnicą, że zostanie im zapewniony odpowiedni sprzęt, kije, kaski, rękawice, aby mogli skupić się wyłącznie na swojej grze, a tak się nie stało. A jeszcze bardziej rozczarowujące było zakwaterowanie zapewnione zawodnikom. Niektórzy zostali umieszczeni w domu bez bieżącej wody, łóżek, gazu, internetu, miejsca do gotowania i musieli chodzić do McDonald's, żeby skorzystać z toalety. Dopiero po tym, jak ich agent zaczął walczyć z zarządem odnośnie warunków, zostali przeniesieni do hotelu - jeden pokój dla 4-5 osób, bez żadnej prywatności

"Chcemy poinformować wszystkich kibiców o ważnym kroku, który pozwoli uporządkować nasze zobowiązania finansowe i zapewni stabilną przyszłość KH Podhala Nowy Targ. Zarząd klubu podjął decyzję o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego w formie postępowania o zatwierdzenie układu. Postępowanie w praktyce umożliwi klubowi negocjacje z wierzycielami w celu ustalenia dogodnych warunków spłaty zobowiązań . Dodatkowo, w trakcie tego postępowania nie można wszczynać egzekucji komorniczych wobec klubu, co daje nam czas na uregulowanie wszelkich zaległości finansowych. Sponsorzy mogą mieć pewność, że wszystkie ich środki będą przekazywane na konkretne cele, a wśród nich przede wszystkim rozwój klubu i drużyny, a nie na spłatę należności wobec wierzycieli. Co najistotniejsze, zatwierdzenie układu uchroni klub przed ryzykiem upadłości, umożliwiając dalsze funkcjonowanie i rozwój . Sprawi też, że środki przekazywane przez darczyńców będą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, przede wszystkim na rozwój klubu. Ponadto, po zakończeniu procesu klub będzie miał stabilną sytuację finansową, co pozwoli nam skoncentrować się na celach sportowych i organizacyjnych. Nadzorcą postępowania jest pani Karolina Bober-Sułek z licencją doradcy restrukturyzacyjnego" - można było przeczytać.

"Wszystko, co dzieje się wokół klubu, zmusza nas do radykalnych decyzji"

"Z inicjatywy zarządu KH Podhale Nowy Targ w czwartek doszło do spotkania z zawodnikami, na którym poinformowano, że w obliczu sytuacji finansowej klubu i toczącego się procesu restrukturyzacji, konieczne będzie renegocjowanie warunków umów z zawodnikami posiadającymi najwyższe kontrakty w drużynie. Zarząd klubu ma świadomość, że w niektórych przypadkach może to oznaczać konieczność rozwiązania umowy i rozstania się z częścią zawodników.

Zarząd klubu cały czas mierzy się z trudną sytuacją, a renegocjowanie umów z zawodnikami jest niezbędnym krokiem, który w dalszej perspektywie pozwoli na poukładanie i ustabilizowanie klubowych finansów. Zdajemy sobie sprawę, że powyższa decyzja może odbić się na sytuacji sportowej KH Podhala Nowy Targ w rozgrywkach Tauron Hokej Ligi, ale wszystko, co dzieje się wokół klubu, zmusza nas do radykalnych decyzji.

Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w tym trudnym okresie. Wierzymy, że razem będziemy w stanie przywrócić dawny blask Szarotkom i sprawić, że o klubie będzie się mówiło jedynie w kontekście sytuacji sportowej. Wszystkie decyzje podejmowane przez zarząd klubu służą realizacji tego celu" - czytamy w komunikacie.